"Пока не закончится население россии": Арестович дал прогноз, когда оккупанты прекратят наступление

россия готовится к третьему циклу наступления на Украину

Режим кровавого диктатора владимира путина будет продолжать посылать своих солдат на убой до тех пор, пока в россии не закончится население, которое можно бросить в бой.

Такое мнение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным.

Он отметил, что в настоящее время россия проводит второй цикл полномасштабного наступления на территорию Украины, однако он уже почти исчерпал себя, а потому идет подготовка к третьему циклу.

"Он будет ржавенький, несчастненький, плохо обученный, но тоже там куда-то пытаться наступать", — сказал Арестович, отметив, что он может начаться во второй половине мая.

По его словам, он видит три варианта развития этого цикла, если ВСУ не успеют накопить необходимое количество ресурсов, то возможно повторение Донбасско-Криворожско-Запорожского наступления. Если же украинские защитники накопят силы быстрее, то возможно контрнаступление по ряду направлений. Также не исключает он и варианта с продолжением позиционной войны без заметных продвижений.

"Я четко вижу, что путинский режим будет пытаться это делать волнами, пока не закончится физически население россии, пригодное к войне и способное наступать", — подчеркнул Арестович.

Как сообщалось ранее, россияне за сутки 3 мая выпустили по Украине 18 крылатых ракет. Часть из них попала по инфраструктурным объектам в Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областях. А глава Укрзализныци после обстрелов сообщил, что за день были нанесены масштабные повреждения шести железнодорожным станциям в разных областях нашей страны.