Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин специально для "Телеграфа":

Мама всегда меня учила: надейся на лучшее, готовься – к худшему.

Поэтому мы должны быть максимально готовыми ко всем худшим вариантам продолжения российской агрессии против Украины, которые сейчас озвучиваются.

Только это даст нам возможность выйти на лучший сценарий.

Именно поэтому я бы не отрицал ни один из возможных вариантов.

Мы помним истерию в феврале о возможности российского широкомасштабного вторжения.

И то, как спокойно реагировала на это украинская власть.

В итоге вторжение всё же состоялось.

Именно поэтому я бы не отбрасывал ни один из возможных сценариев. В том числе всероссийскую мобилизацию.

Русским явно не хватает живой силы. Они утилизируют всё, что попадается под руку. У них уже заметные сложности с техникой. При всём при том – Кремлю нужны победы. И хоть российские власти находятся в цугцванге, где каждый последующий шаг ухудшает позицию, сдаваться они не хотят. Как и отказываться от своих публичных планов по Украине.

Дело в том, что если "император всея Руси" покажет своим холопам и вассалам, что он слаб – его снесут свои же. Поэтому путин будет до последнего воевать в Украине. Лишь бы его не снесли россияне.

Хоть проигрывает он в любом случае.

В случае продолжения войны мы уничтожим армию противника – и россия будет сыпаться.

В случае отказа путина от продолжения войны – россия тоже посыплется.

Но в Кремле видят свою иллюзорную картинку, в которой, по их мнению, захват части Украины – вполне достижимая цель.

К тому же, в сложные времена правители всегда пытаются консолидировать народ, находя общего врага. И тут у Кремля складывается пазлик – и они будут готовы идти на самые неприятные для Украины шаги, чтобы сохраниться у власти в своей стране.

Важно понимать, что для россиян этот самый "общий враг" – именно Украина. Собирательный образ, куда они запихнули и образ коллективного Запада, и НАТО, и многое другое.

Можно вспомнить анекдот:

– Ты слышал, что в Украине путин воюет с НАТО?

– И как?

– Ну, россияне уже потеряли более 20 тысяч человек…

– А НАТО?

– А НАТО так и не пришло на войну…

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Этот анекдот прекрасно отображает внутреннюю философию, политику россии. Они всех уверяют, что воюют с НАТО, а на самом деле отгребают исключительно от Украины.

В конце апреля я опубликовал в Фейсбуке пост о том, что само существование свободной, сильной, независимой Украины – колоссальный риск для россии. Потому что россияне присвоили себе не только часть наших территорий, но и нашу историю, наши названия, наших героев.

И поднимая голову, набирая силу, Украина, естественно, вернет себе всё свое, разрушив основы российской мифологии. И тем самым разрушая государственность россии.

Именно поэтому победа в этой войне – вопрос жизни и смерти.

Именно поэтому россияне, на самом деле, воюют больше не с коллективным Западом, а именно с Украиной.

Нам необходимы всё мужество, выдержка, терпение в этой борьбе. Нужно понимание, что бороться придется до победного конца. У нас просто нет иного пути.

И тогда как россия работает на истощение Украины, Запад работает на истощение россии, поддерживая нас.

Наша задача – не опускать руки и бороться до конца.

До нашей победы.