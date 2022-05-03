путин будет до последнего воевать в Украине лишь бы его не снесли россияне - Анатолий Амелин
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Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин специально для "Телеграфа":
Мама всегда меня учила: надейся на лучшее, готовься – к худшему.
Поэтому мы должны быть максимально готовыми ко всем худшим вариантам продолжения российской агрессии против Украины, которые сейчас озвучиваются.
Только это даст нам возможность выйти на лучший сценарий.
Именно поэтому я бы не отрицал ни один из возможных вариантов.
Мы помним истерию в феврале о возможности российского широкомасштабного вторжения.
И то, как спокойно реагировала на это украинская власть.
В итоге вторжение всё же состоялось.
Именно поэтому я бы не отбрасывал ни один из возможных сценариев. В том числе всероссийскую мобилизацию.
Русским явно не хватает живой силы. Они утилизируют всё, что попадается под руку. У них уже заметные сложности с техникой. При всём при том – Кремлю нужны победы. И хоть российские власти находятся в цугцванге, где каждый последующий шаг ухудшает позицию, сдаваться они не хотят. Как и отказываться от своих публичных планов по Украине.
Дело в том, что если "император всея Руси" покажет своим холопам и вассалам, что он слаб – его снесут свои же. Поэтому путин будет до последнего воевать в Украине. Лишь бы его не снесли россияне.
Хоть проигрывает он в любом случае.
В случае продолжения войны мы уничтожим армию противника – и россия будет сыпаться.
В случае отказа путина от продолжения войны – россия тоже посыплется.
Но в Кремле видят свою иллюзорную картинку, в которой, по их мнению, захват части Украины – вполне достижимая цель.
К тому же, в сложные времена правители всегда пытаются консолидировать народ, находя общего врага. И тут у Кремля складывается пазлик – и они будут готовы идти на самые неприятные для Украины шаги, чтобы сохраниться у власти в своей стране.
Важно понимать, что для россиян этот самый "общий враг" – именно Украина. Собирательный образ, куда они запихнули и образ коллективного Запада, и НАТО, и многое другое.
Можно вспомнить анекдот:
– Ты слышал, что в Украине путин воюет с НАТО?
– И как?
– Ну, россияне уже потеряли более 20 тысяч человек…
– А НАТО?
– А НАТО так и не пришло на войну…
Этот анекдот прекрасно отображает внутреннюю философию, политику россии. Они всех уверяют, что воюют с НАТО, а на самом деле отгребают исключительно от Украины.
В конце апреля я опубликовал в Фейсбуке пост о том, что само существование свободной, сильной, независимой Украины – колоссальный риск для россии. Потому что россияне присвоили себе не только часть наших территорий, но и нашу историю, наши названия, наших героев.
И поднимая голову, набирая силу, Украина, естественно, вернет себе всё свое, разрушив основы российской мифологии. И тем самым разрушая государственность россии.
Именно поэтому победа в этой войне – вопрос жизни и смерти.
Именно поэтому россияне, на самом деле, воюют больше не с коллективным Западом, а именно с Украиной.
Нам необходимы всё мужество, выдержка, терпение в этой борьбе. Нужно понимание, что бороться придется до победного конца. У нас просто нет иного пути.
И тогда как россия работает на истощение Украины, Запад работает на истощение россии, поддерживая нас.
Наша задача – не опускать руки и бороться до конца.
До нашей победы.
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