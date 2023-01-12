Убил мать, но стал "героем" для путинцев: сеть поразила история из россии

В рф "вагнеровца" считают настоящим "героем"

В российском городе Серове (север Свердловской области) с торжествами провели в последний путь 46-летнего Сергея Молодцова, которого ликвидировали на войне в Украине. В состав частной военной компании "Вагнер" мужчина попал из колонии, где отбывал наказание за жестокое убийство собственной матери.

В обнародованном некрологе росСМИ называют мужчину "героем", "творческой личностью", и "человеком с добрым сердцем".

Он был творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, который любит жизнь. Он был честным человеком. О таких говорят: "рубаха-парень". Он любил музыку, свободу, скорость. Светлая память!", — говорится в тексте публикации.

Сергей Молодцов – очередной российский "герой"

Несмотря на то, что у Молодцова крайне ужасное прошлое, связанное с жестокой расправой над собственной матерью, его похоронили с почестями, будто настоящего "героя": гроб с телом "вагнеровца" выносили военные, а слова прощания и скорби высказывали ветераны. Они говорили лишь о хороших качествах ликвидированного оккупанта.

Стоит добавить, что в материалах уголовного дела, фигурантом которого есть Молодцов, он собственноручно забил свою мать до смерти, находясь в нетрезвом состоянии. Оккупант нанес пожилой женщине не менее шести ударов по голове, туловищу и конечностям. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в честь праздника Дня матери россиянкам, чьи сыновья погибли в Украине, цинично представили наборы полотенец.