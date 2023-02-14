Перезавантаження Міноборони: Резніков повідомив про кадрові перестановки, а також анонсував нові

Глава Міноборони хоче звільнити кількох своїх заступників

Після гучного скандалу в Міноборони України його голова Олексій Резніков оголосив про "перезавантаження" відомства. Як один із кроків у цьому напрямі міністр хоче зробити кадрові перестановки пов’язані зі своїми заступниками.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Так, за словами Резнікова, він хоче звільнити своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука, а на посади першого заступника міністра, заступника з питань цифрового розвитку та заступника з питань євроінтеграції призначити нових людей.

"Я запросив до команди нових людей. Відповідно до процедури, кандидатів на посади подав на погодження президенту України, після цього має відбутись затвердження урядом", — розповів Резніков.

На посаду першого заступника міністра Резніков запропонував кандидатуру Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

"Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом", — говорить Резніков.

На посаду заступника з питань цифрового розвитку міністр запросив волонтера Віталія Дейнегу, а на посаду заступника з питань євроінтеграції – медійника Андрія Шевченка.

При цьому Руснак і Гайдук, за його словами, залишаться в команді і будуть залучені до роботи радниками міністра.

"Що стосується тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук. Вони залишаються у команді Міністерства і будуть залучені до роботи як радники міністра", — каже Резніков.

Крім того, міністр оборони України анонсував нові кроки щодо перезавантаження відомства.

"Власне, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони. Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів", — додав Резніков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що суд арештував колишнього заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, замішаного у скандалі із закупівлями для військовослужбовців.

Також ми повідомляли про те, що чиновників Міноборони та ЗСУ притягли до відповідальності.