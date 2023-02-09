Чиновників Міноборони та ЗСУ притягнули до відповідальності: Резніков назвав вражаючу цифру

Міністр заявляє, що всі особи, вина яких була доведена, несуть та нестимуть відповідальність

За результатами внутрішніх аудитів у 2022 році 621 посадову особу з числа Збройних сил України, а також Міноборони було притягнуто до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності.

Матеріали внутрішніх аудитів, якими було виявлено порушення, своєчасно були передані до правоохоронних органів. Про це сьогодні, 9 лютого, на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, 497 посадових осіб було притягнуто до матеріальної відповідальності, а до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи.

"Моя принципова позиція була, є і буде незмінною — нульова толерантність до будь-яких порушень. Усі особи, чия провина доведена відповідними органами, несуть і нестимуть відповідальність ", — зазначив Резніков.

У коментарях під постом Олексія Резнікова про покарання для посадових осіб багато користувачів обурилися, чому ніхто з порушників не був притягнутий до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що після опублікованого ЗМІ розслідування про закупівлю в Міноборони для військових за завищеними цінами, у відомстві відбулася ціла низка кадрових змін. Зокрема, наприкінці січня було звільнено заступника міністра Богдана Шаповалова та директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького. Потім щодо чиновників в Офісі генпрокурора України було розпочато розслідування.

До речі, про можливе звільнення самого Олексія Резнікова також уже деякий час спливає інформація у ЗМІ. Так, раніше "Телеграф", посилаючись на власні джерела в уряді, передавав, що незабаром Резніков може звільнити своє місце, але його все ж таки планують залишити в команді, тільки на іншій посаді. Через деякий час міністр оборони прокоментував інформацію навколо нього про відставку. Потім голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зробив заяву про те, що цього тижня жодних змін у сфері оборони не планується.