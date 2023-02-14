Перезагрузка Минобороны: Резников сообщил о кадровых перестановках, а также анонсировал новые

Глава Минобороны хочет уволить нескольких своих заместителей

После громкого скандала в Минобороны Украины его глава Алексей Резников объявил о "перезагрузке" ведомства. В качестве одного из шагов в этом направлении министр хочет провести кадровые перестановки, связанные со своими заместителями.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Так, по словам Резникова, он хочет уволить своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука, а на должности первого заместителя министра, заместителя по вопросам цифрового развития и заместителя по вопросам евроинтеграции назначить новых людей.

"Я пригласил в команду новых людей. Согласно процедуре, кандидатов на должности подал на согласование президенту Украины, после этого должно состояться утверждение правительством", — рассказал Резников.

На должность первого заместителя министра Резников предложил кандидатуру Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

"Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, обладает необходимыми лидерскими и управленческими качествами. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом", — говорит Резников.

На должность заместителя по вопросам цифрового развития министр пригласил волонтера Виталия Дейнегу, а на должность заместителя по вопросам евроинтеграции — медийщика Андрея Шевченко.

При этом Руснак и Гайдук, по его словам, останутся в команде и будут привлечены к работе в качестве советников министра.

"Что касается тех, кто занимал должности заместителей. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук. Они остаются в команде Министерства и будут привлечены к работе в качестве советников министра", — говорит Резников.

Кроме того, министр обороны Украины анонсировал новые шаги по перезагрузке ведомства.

"Собственно, это не последние шаги по перезагрузке Минобороны. Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней", — добавил Резников.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд арестовал бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, замешанного в скандале с закупками для военнослужащих.

Также мы сообщали о том, что чиновников Минобороны и ВСУ привлекли к ответственности.