Чиновников Минобороны и ВСУ привлекли к ответственности: Резников назвал впечатляющую цифру

Министр заявляет, что все лица, вина которых была доказана, несут и будут нести ответственность

По результатам внутренних аудитов в 2022 году 621 должностное лицо из числа Вооруженных сил Украины, а также Минобороны было привлечено к дисциплинарной или материальной ответственности.

Материалы внутренних аудитов, которыми были выявлены нарушения, своевременно были переданы в правоохранительные органы. Об этом сегодня, 9 февраля, на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, 497 должностных лиц были привлечены к материальной ответственности, а к дисциплинарной ответственности – 124 должностных лица.

"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной — нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, несут и будут нести ответственность", — отметил Резников.

В комментариях под постом Алексея Резникова о наказании для должностных лиц многие пользователи возмутились относительно того, почему никто из нарушителей не был привлечен к криминальной ответственности.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что после опубликованного СМИ расследования о закупках в Минобороны для военных по завышенным ценам, в ведомстве произошел целый ряд кадровых изменений. В частности, в конце января были уволены заместитель министра Богдан Шаповалов и директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. Затем в отношении чиновников в Офисе генпрокурора Украины было начато расследование.

К слову, о возможном увольнении самого Алексея Резникова также уже некоторое время всплывает информация в СМИ. Так, ранее "Телеграф", ссылаясь на собственные источники в правительстве, передавал, что вскоре Резников может освободить свое место, но его все же планируют оставить в команде, только на другой должности. Спустя некоторое время министр обороны прокомментировал информацию вокруг него об отставке. Затем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал заявление о том, что на этой неделе никаких изменений в сфере обороны не планируется.