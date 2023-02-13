В ОП придумали, как поставить "во главе" Минобороны военного: Зеленский подписал указ

Первым заместителем Резникова может стать военный в звании генерала, например, Кирилл Буданов

Владимир Зеленский подписал указ, которым разрешил занимать должность заместителя министра обороны Украины военному. Если ранее эта должность была исключительно гражданской, то теперь на нее может претендовать военный, к примеру, глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Указ президента Украины №76/2023 опубликован на сайте ОП. Согласно документу, первым замом главы Минобороны может стать военнослужащий в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала.

На фоне информации о том, что главу Минобороны Алексея Резникова могут уволить с должности на фоне скандала с закупками для военных, появилась информация, что его место может занять глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. Но загвоздка в том, что первым замом главы Минобороны или руководителем ведомства может быть только гражданский человек.

Но после подписания Зеленским указа №76/2023, на эту должность может претендовать военнослужащий в звании генерал-лейтенант или вице-адмирал. Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Но есть важный нюанс — это возможно только в период действия правового режима военного положения. Кабмин в ближайшие дни должен вынести на рассмотрение СНБО этот указ, который направлен на укрепление демократического гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что больше 600 чиновников из Минобороны привлекли к ответственности за должностные нарушения. Они понесли дисциплинарную и материальную ответственности, но не криминальную.