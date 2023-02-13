У ОП придумали, як поставити "на чолі" Міноборони військового: Зеленський підписав указ

Першим заступником Резнікова може стати військовий у званні генерала, наприклад, Кирило Буданов

Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив обіймати посаду заступника міністра оборони України військовому. Якщо раніше ця посада була виключно цивільною, то тепер на неї може претендувати військовий, наприклад голова ГУР МО Кирило Буданов.

Указ президента України №76/2023 опубліковано на сайті ОП. Згідно з документом, першим заступником голови Міноборони може стати військовослужбовець у званні генерал-лейтенанта чи віце-адмірала.

На тлі інформації про те, що главу Міноборони Олексія Резнікова можуть звільнити з посади на тлі скандалу із закупівлями для військових, з’явилася інформація, що його місце може посісти голова ГУР МОУ Кирило Буданов. Але проблема в тому, що першим заступником голови Міноборони або керівником відомства може бути лише цивільна людина.

Але після підписання Зеленським указу №76/2023 на цю посаду може претендувати військовослужбовець у званні генерал-лейтенант чи віце-адмірал. Указ президента набирає чинності з дня його опублікування. Але є важливий нюанс — це можливо лише під час дії правового режиму воєнного стану. Кабмін найближчим часом має винести на розгляд РНБО цей указ, спрямований на зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що понад 600 чиновників із Міноборони притягли до відповідальності за посадові порушення. Вони понесли дисциплінарну та матеріальну відповідальність, але не кримінальну.