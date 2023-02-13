Ворогу дали бій у чотирьох областях: свіжі карти боїв в Україні

Ворог намагається деморалізувати українців

Російські окупанти підкріплюють масштабний наступ інформаційними компаніями, спрямованими на те, щоб послабити підтримку заходом і посіяти смуту. Так вони вчинили у грудні, сподіваючись уповільнити відправлення Україні танків та іншої сучасної техніки. Це було спрямовано на створення умов для їхнього власного наступу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Експерти вважають, що росія проводитиме інформаційні кампанії після перехоплення ініціативи на передовій на сході України — перебільшуватиме перемоги з наступом на Бахмут і Лиман. Ворог продовжує наступати на Луганщині та Донецькій області — околиці Сватового, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Вугледару залишаються дуже гарячими точками вздовж лінії фронту.

За останню добу атаки ворога вдалося відбити біля Гряниківки на Харківщині, Кремінної та Білогорівки на Луганщині, Виїмки, Федорівки, Васюківки, Бахмута, Іванівського, Кліщіївки Донецької області, а також Залізничного на Запоріжжі.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Ворог продовжує наступальні операції у районі Сватове на північний захід від міста. Також окупанти атакують під Кремінною. На околицях сталося 23 бої за добу. Багато з них на південь, в районі Білогорівки.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині окупанти продовжують атакувати в районі Бахмута, Авдіївки, Вугледара. Російські війська обстрілюють із доступного їм озброєння — міста та села під вогнем артилерії, мінометів, танків.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог на Херсонщині не може розпочати повномасштабний наступ. Російські війська поливають Херсон та десятки навколишніх населених пунктів вогнем. До регіону прибуває дедалі більше росгвардійців.

Лінія фронту на півдні України

Лінія фронту у Запорізькій області

Раніше "Телеграф" розповідав, що, незважаючи на піар росії про великий наступ, їм вдається значно просуватися лише в районі Бахмута. На околицях Вугледара та Кремінної напередодні відбулося кілька боїв, де російським окупантам завдали істотних втрат.