Ворог відступив, отримавши на горіхи: Гайдай розповів про успіхи ЗСУ на Луганщині (карта)

Ворог намагається отримати перевагу за рахунок кількості живої сили, але навіть це йому не вдається

Намагання росіян здійснити прорив на Донеччині та Луганщині обертаються величезними втратами для ворожої армії. Лише за останні кілька днів їхня спроба штурму у напрямку Кремінної обернулася серйозними проблемами і необхідністю відступати подалі в тил. Як говорить очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, ЗСУ контролюють всі напрямки на сході, даючи серйозну відсіч окупантам.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, звітуючи про ситуацію в області. Також чиновник додав, що серйозні бої точаться поблизу Білогорівки. Тут ворог використовує різноманітну техніку — від артилерії і танків до авіації. Кремінський напрямок же є одним із найгарячіших.

"Ворог там зазнав значних втрат і трохи відтягнувся задля поповнення, — говорить Сергій Гайдай. — Намагався йти колоною техніки, але завдяки влучності ЗСУ росіяни відступили".

Кремінна та Білогорівка на карті

При цьому, за його словами, росіяни дещо вчаться — зокрема, взаємодіяти із деякою новою технікою, котру мають на своєму озброєнні українські військові. Втім, найчастіша тактика ворога — це намагання перевершити противника за допомогою живої сили. Зокрема, це найбільше видно по Соледару та Бахмуту, де росіяни втратили десятки тисяч солдатів, навіть не рахуючи кількість трупів.

Варто зазначити, що саме таку величезну ціну щодо втрат і передбачає росії політолог Андрій Піонтковський. Він стверджує, що "горою трупів" обернеться для кремля спроба нового масштабного наступу в Україні.

Також "Телеграф" повідомляв, які проблеми можуть чекати на окупантів під час наступу. Про це зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.