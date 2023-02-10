Росіян розгромили під Вугледаром: які їхні втрати і що це означає для ворога

Олександр Коваленко оцінив "Телеграфу", як скоро зс рф зможе оговтатися від програної битви

Після провального наступу окупантів на Вугледар втрати підрозділів зс рф могли сягнути 50%, що паралізує їхню бойову активність на певний час. Тому інтенсивність бойових дій на вугледарському напрямку може дещо знизитися.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий оглядач, блогер, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Раніше терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) у своїх соцмережах визнав фіаско російської армії під Вугледаром, зазначивши, що ЗСУ розстрілювали окупантів, "як у тирі".

Зазначимо, наступ на місто Вугледар Донецької області у серпні 2022 р. розпочинали 155 і 40 окремі бригади морської піхоти, приписані до Тихоокеанського флоту, а також колишні підрозділи донецьких бойовиків за підтримки спецназу рф. Згодом до них долучилися бійці 136-ї ОМСБр та резервні батальйони 36-ї і 37-ї ОМСБр і навіть найманці ПВК "Патріот". Місто з довоєнним населенням близько 14 тисяч людей стало місцем важких боїв, але півроку успішно обороняється підрозділами ЗСУ.

"Все це кількісно було значно більше, ніж минулого року. Але вони також не спромоглися реалізувати свій план по захопленню Вугледару, втративши боєздатність майже всіх своїх підрозділів (як в особовому складі, так і в техніці). Що вони зараз можуть зробити? Щоб реалізувати якісь нові наступальні дії, для цього їм потрібно робити або ротацію, або підвозити підкріплення безпосередньо в зону бойових дій. Тому на мій погляд найближчим часом біля Вугледара все ж таки буде зменшення напруги. Хоча для росіян це дуже важливий населений пункт", — каже експерт.

Олександр Коваленко пояснив, що саме з цього сектору ЗСУ можуть здійснювати вогневий контроль за логістикою окупантів зі сходу на південь. Тобто відновити постачання на тому напрямку окупанти не зможуть, поки Вугледар контролюється ЗСУ.

"Особливо росіян хвилює відновлення матеріально- технічного забезпечення зі сходу на південь через залізницю. Тому рано чи пізно наступальні дії на Вугледар відновляться, але спочатку росіянам треба відновити свій потенціал. А для цього станом на зараз ресурс у них відсутній. Тому може зменшитися інтенсивність бойових дій і на тій локації можлива певна тимчасова пауза", — зазначає експерт.

Оцінюючи можливі втрати окупантів під Вугледаром, Коваленко зазначив наступне: "Було одне дуже цікаве епічне відео зі знищення колони російської техніки. Так от, кількісно це було десь до 30 одиниць — це фактично комплектація (якщо брати до уваги ББМ) середньостатистичної батальйонної групи. Втрати там можуть бути дійсно дуже великі, і це лише тільки в одному епізоді. Сотня бійців особового складу? Легко! Дві сотні? Також. Це тільки вбитими, а не забуваймо про поранених. Тому втрати у них досить серйозні".

Коваленко нагадав, що відновлення боєздатності, як правило, настає, коли підрозділ має втрати особового складу і по техніці на рівні більше, ніж 30%. "На сьогодні всі вони (бійці рф під Вугледером, — Авт.) майже потребують відновлення боєздатності, — продовжив він, — а деякі навіть не приймають участі в бойових діях. Тобто у них втрати вже більше, ніж 50%. Тому можна казати, що їхні втрати на цьому напрямку вже перевищили 1000 осіб особового складу тільки вбитими".

Додамо, за деякими іншими оцінками втрати росіян при провалі наступу на Вугледар могли сягнути 2 тис. осіб вбитими. Після невдалої атаки сили зс рф, що наступали на місто, відійшли на вихідні позиції.

Як повідомлялося, 9 лютого російські окупанти намагалися також прорвати українську оборону на Луганщині. Поки що це їм не вдається, хоча наступальний тиск на лінії Сватове-Кремінна — чи не найбільший.

"Телеграф" також повідомляв, що 10 лютого росія завдала масованих ракетних ударів по Україні.