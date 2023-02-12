Війна — день 354: росія почала наступ на Донбасі, але зазнає тяжких втрат

Оперативно про головне 12 лютого

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 354 дні. Окупанти посилили тиск на п’яти напрямках у Донецькій, Луганській та Харківській областях, проте нові штурми зазнають значних втрат. При цьому українські офіційні особи кажуть, що новий масштабний наступ росії, до якого вона так довго готувалася, можна вважати початим. Попри те, що це призведе до сильної ескалації війни в найближчі місяці, у розвідці кажуть, що достатньої кількості ресурсів для досягнення успіху в окупантів все одно немає.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти знову обстріляли Харків, повідомляється про пошкодження об'єкта інфраструктури.

З даними за 9 лютого можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 351: окупанти посилюють тиск на ЗСУ на Донбасі та готуються до нового наступу

Про те, що відбувалося 10 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 352: окупанти завдають ударів, ЗСУ б’ють по тилах .

Інформація за 11 лютого доступна у зведенні: Війна — день 353: росіяни намагаються прорватися на Луганщині та тиснуть на Бахмут