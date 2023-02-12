Столтенберг йде чи ні? З'явилися суперечливі дані щодо кандидатури наступного генсека НАТО

Подовження обов'язків існуючого генерального секретаря може гарантувати Альянсу "стабільність у складний час"

Повноваження Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО завершуються восени 2023 року, однак окремі члени-держави активно підтримують подовження терміну його роботи. Це пов'язують із тим, що саме Столтенберг начебто зміг отримати "видатні досягнення" для Альянсу попри початок повномасштабної війни в Україні. При цьому у пресслужбі самого політика до подібних прогнозів ставляться вельми скептично.

Про готовність залишити Столтенберга на посаді пише видання Welt am Sonntag, посилаючись на дані від високопоставлених дипломатів. Наразі начебто існує неофіційна домовленість між 30 країнами, котрі є учасниками Північноатлантичного Альянсу щодо продовження термінів повноважень нинішнього генсека.

Ще одна причина, через яку Єнс Столтенберг може залишитися, — наближення ювілейного саміту НАТО з нагоди 75-ї річниці утворення союзу. Він відбудеться у квітні 2024 року, і саме нинішнього генерального секретаря більшість держав-учасниць воліли б бачити на чолі урочистостей.

Слід додати, що очільниця пресслужби Столтенберга Оана Лунгеску повідомила DPA, що її керівник не збирається "добиватися подальшого подовження свого мандата". Швидше за все, політик прагнутиме покинути свою нинішню посаду, як і планувалося, наприкінці вересня 2023 року.

Зазначимо, що він лишався генсеком НАТО останні дев'ять років. Востаннє його повноваження були подовжені навесні 2022-го, невдовзі після повномасштабного вторгнення рф до України. Перед цим Столтенберг начебто планував повернутися до Норвегії, де поборотися за посаду президента Світового банку.

До речі, одними із можливих наступників Єнса Столтенберга називають прем'єра Іспанії Педро Санчеса та очільника Міноборони Британії Бена Воллеса. Також довгий час ходили чутки про те, що на цю посаду може претендувати колишній голова уряду ВБ Борис Джонсон.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке майбутнє щодо вступу до НАТО має Україна і хто із союзників її в цьому підтримує.

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