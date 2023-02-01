Вступ до НАТО та гарантії безпеки: союзники України зробили важливі заяви

На думку президента Польщі, Україні потрібні гарантії безпеки ще до вступу до НАТО

Союзники України зробили низку важливих заяв про нашу країну та НАТО. Новообраний президент Чехії та генерал у відставці Петр Павел каже, що Україні слід дозволити приєднатися до НАТО, "як тільки закінчиться війна", а у Польщі заявили, що українській державі ще до вступу до Альянсу необхідно надати гарантії безпеки.

Як передає видання dorzeczy.pl, президент Польщі Анджей Дуда пропонує розробити угоду про надання Україні гарантій безпеки. Він вважає, що зробити це потрібно ще до саміту Альянсу, який відбудеться цього літа.

При цьому він наголошує, що українська армія має отримати достатньо техніки від партнерів, щоб зупинити російський наступ і повернути окуповані території, і це є "найважливішим завданням сьогодні".

"Ми б хотіли перед самітом у Вільнюсі разом із нашими партнерами виробити домовленість з нашими союзниками у вигляді надання Україні конкретних гарантій безпеки з боку НАТО. Тобто зробити крок далі у цьому процесі зміцнення безпеки України з погляду її майбутнього вступу до Північноатлантичного альянсу", – передає видання слова Дуди.

Водночас президент Чехії Петро Павло в інтерв’ю ВВС висловив свою впевненість щодо майбутнього вступу України до НАТО і заявив, що Україні слід дозволити приєднатися до НАТО, як "щойно закінчиться війна". На його думку, на той час наша країна буде "морально і практично готова" приєднатися до Західного альянсу.

Також Павло рішуче підтримав військову допомогу Заходу для України, заявивши, що не повинно бути "майже жодних обмежень" щодо того, що країни мають спрямовувати.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для України та майбутнього її дітей найкращою гарантією безпеки буде вступ до НАТО.