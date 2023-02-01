Вступление в НАТО и гарантии безопасности: союзники Украины сделали важные заявления

По мнению президента Польши, Украине нужны гарантии безопасности еще до вступления в НАТО

Союзники Украины сделали ряд важных заявлений о нашей стране и НАТО. Новоизбранный президент Чехии и генерал в отставке Петр Павел говорит, что Украине следует разрешить присоединиться к НАТО, "как только закончится война", а в Польше заявили, что украинскому государству еще до вступления в Альянс необходимо предоставить гарантии безопасности.

Как передает издание dorzeczy.pl, президент Польши Анджей Дуда предлагает разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности. Он считает, что сделать это нужно еще до саммита Альянса, который состоится этим летом.

При этом он подчеркивает, что украинская армия должна получить достаточно техники от партнеров, чтобы остановить российское наступление и вернуть оккупированные территории, и это "важнейшая задача сегодня".

"Мы бы хотели перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами выработать договоренность с нашими союзниками в виде предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО. То есть сделать шаг дальше в этом процессе укрепления безопасности Украины с точки зрения ее будущего вступления в Североатлантический альянс", – передает издание слова Дуды.

В тоже время президент Чехии Петр Павел в интервью BBC высказал свою уверенность по поводу будущего вступления Украины в НАТО и заявил, что Украине следует разрешить присоединиться к НАТО, как "только что закончится война". По его мнению, к тому времени наша страна будет "морально и практически готова" присоединиться к Западному альянсу.

Также Павел решительно поддержал военную помощь Западу для Украины, заявив, что не должно быть "почти никаких ограничений" по поводу того, что страны должны направлять.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины и будущего ее детей самой лучшей гарантией безопасности будет вступление в НАТО.