"Може прийти без запрошення": у НАТО заявили про готовність до війни з росією

У НАТО розуміють, що амбіції росії виходять за межі України

У НАТО не виключають прямого військового зіткнення з росією, проте ризики ядерної війни все ще залишаються низькими.

Як розповів в ефірі португальського каналу RTP голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер, НАТО готове до війни, але зараз організації варто перейти на "військову економіку мирного часу" та зайнятися переозброєнням.

Він зазначив, що Альянс тривалий час володів ініціативою і міг сам визначати коли, куди і скільки військ необхідно надіслати для вирішення того чи іншого завдання, проте зараз на обрії з’явилася росія, яка може "прийти без запрошення".

Адмірал додав, що стратегічні цілі росії виходять за межі України, оскільки вона хоче відновити територію СРСР.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що зіткнення росії та НАТО призведе до ядерної війни, Бауер відповів негативно.

"Я думаю, володимир путін не божевільний, і це хороша новина. Він має ідеї, які не відповідають нашим ідеям. Але він не божевільний", — зазначив адмірал.

Бауер наголосив, що важливо, щоб усі продовжили вважати, що ядерну війну не можна виграти.

Нагадаємо, напередодні глава ЦРУ Уїлльям Бернс повідомив, що завдяки зусиллям США, Китаю та Індії росія поки що відмовилася від ідеї застосовувати ядерну зброю, а всі її заяви про зброю масової поразки нині мають на меті лише залякати мир та Україну.