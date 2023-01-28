"Может прийти без приглашения": в НАТО заявили о готовности к войне с россией

В НАТО понимают, что амбиции россии выходят за границы Украины

В НАТО не исключают прямого военного столкновения с россией, однако риски ядерной войны все еще остаются низкими.

Как рассказал в эфире португальского канала RTP глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр, НАТО готово к войне, но сейчас организации стоит перейти на "военную экономику мирного времени" и заняться перевооружением.

Он отметил, что Альянс длительное время владел инициативой и мог сам определять когда, куда и сколько войск необходимо послать для решения той или иной задачи, однако сейчас на горизонте появилась россия, которая может "прийти без приглашения".

Адмирал добавил, что стратегические цели россии выходят за пределы Украины, поскольку она хочет восстановить территорию СССР.

Отвечая на вопрос о том, верит ли он, что столкновения россии и НАТО приведет к ядерной войне, Бауэр ответил отрицательно.

"Я думаю, владимир путин не сумасшедший, и это хорошая новость. У него есть идеи, которые не соответствуют нашим идеям. Но он не сумасшедший", — отметил адмирал.

Бауэр подчеркнул, что важно, чтобы все продолжили считать, что ядерную войну нельзя выиграть.

Напомним, накануне глава ЦРУ Уилльям Бернс сообщил, что благодаря усилиям США, Китая и Индии россия пока отказалась от идеи применять ядерное оружие, а все ее заявления об оружии массового поражения ныне имеют целью лишь запугать мир и Украину