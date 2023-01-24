Часы Судного дня снова перевели: что это означает

Часы Судного дня перевели на 10 секунд вперед

Во вторник, 24 января, группа ученых и экспертов перевела стрелки Часов Судного дня на 10 секунд вперед, таким образом ныне они показывают 90 секунд до полуночи. Это ближе, чем было когда-либо было.

Как говорится в материале журнала Bulletin of the Atomic Scientists, основатель которого занимается ежегодным переводом стрелок этих часов, решение было принято из-за вторжения россии в Украину.

Сейчас часы показывают 23:58:30.

В статье отмечается, что действия россии угрожают не только независимости и суверенитету Украины, но и безопасности всего мира и его механизмам безопасности. В том числе под угрозу были поставлены международные нормы поведения государств, заложенные в основу реагирования на глобальные кризисы.

Авторы материала напоминают, что россия своим поведением в 2022 году нарушила многочисленные принятые на себя обязательства. Это включает соглашение защищать суверенитет и территориальную целостность Украины взамен на отказ Киева от владения ядерным оружием, в рамках Будапештского меморандума.

Кроме того, они вспомнили и о том, что в ходе вторжения россияне устроили бои за Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, нарушив все международные протоколы и рискуя распространением радиоактивных материалов.

Часы Судного дня представляют собой проект создателей первой атомной бомбы, циферблат символизирует риски глобального катаклизма, который может уничтожить мир. Считается, что чем ближе стрелки к полуночи, тем ближе мир к апокалипсису.

Наиболее низкое значение они показывали в 1991 году, когда россия и США подписали договор о сокращении наступательных вооружений

Отметку в 23:58 стрелки достигли в 2018 году на фоне ядерных испытаний в КНДР, в 2020 году их перевели на 20 секунд вперед на фоне прекращения действия Договора о ракетах средней и малой дальности между Вашингтоном и москвой, а также ухудшения отношений между США и Ираном.

Напомним, накануне глава ЦРУ Уилльям Бернс сообщил, что благодаря усилиям США, Китая и Индии россия пока отказалась от идеи применять ядерное оружие, а все ее заявления об оружии массового поражения ныне имеют целью лишь запугать мир и Украину