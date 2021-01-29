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Осталось 100 секунд до Армагеддона: стрелки часов Судного дня решили не переводить в 2021 году

Осталось 100 секунд до Армагеддона: стрелки часов Судного дня решили не переводить в 2021 году
02:34 Сегодня Телеграф

 Человечество находится в состоянии пугающей близости от глобальной катастрофы. Нынешняя пандемия коронавирурса, в сочетании с глобальными климатическими изменениями и перманентная угроза ядерного оружия ведут цивилизацию к антропогенному апокалипсису. Таков вердикт президента и генерального директора «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рэйчела Бронсона, озвученный во время онлайн-церемонии, посвященной знаменитым «Часам Судного Дня», – сообщает nbcnews.

В этот раз ученые решили не переводить  стрелки часов. В 2021 году они останутся на позиции 23:58:20, как и в прошлом году. Таким образом, до полного Армагеддона жителям планеты все так же осталось 100 секунд. Это самое близкое к гибели человечества временной срок за все время существования проекта Часов.

Стоит отметить, что символические часы Судного дня ведут свой отчет с 1947 года. Их запустили как яркую визуальную метафору, отражающую предполагаемую близость человечества к антропогенной катастрофе. В год своего создания стрелки часов были установлены на семь минут до полуночи.

Напомним, в январе 2020 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил что «Человечество объявило войну природе, и природа бьет очень жестоко. И мы пока не выигрываем эту войну».

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Армагеддон, Часы Судного дня.
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