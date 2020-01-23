Генсек ООН в Давосе: Человечество объявило войну природе, и природа бьет очень жестоко

Новости мира:Антониу Гутерреш заявил, что климатические изменения быстрее нас, и в войне, которую человечество объявило природе, природа бьет очень жестоко.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг.

"Человечество объявило войну природе, и природа бьет очень жестоко. Климатические изменения быстрее нас, и мы пока не выигрываем эту войну. Но мы должны выиграть эту войну. Не климатические изменения разрушат эту планету, а мы уничтожим нашу способность жить на этой планете", - сказал Гутерреш.

По его словам, необходимо двигаться в направлении зеленой экономики, и деньги налогоплательщиков в виде субсидий не должны тратиться на ископаемые виды топлива.

Он также выразил обеспокоенность тем, что внутриполитические проблемы во многих странах не дали им возможности принять необходимые меры в рамках Парижского соглашения (по уменьшению выбросов парниковых газов с 2020 года - ред.)

Гутерреш подчеркнул, что на страны "большой двадцатки" приходится 80 процентов мировых выбросов.