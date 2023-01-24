Годинник Судного дня знову перевели: що це означає

Годинник Судного дня перевели на 10 секунд уперед

У вівторок, 24 січня, група вчених та експертів перевела стрілки Годин Судного дня на 10 секунд уперед, таким чином нині вони показують 90 секунд до півночі. Це ближче, ніж коли-небудь.

Як йдеться у матеріалі журналу Bulletin of the Atomic Scientists, засновник якого займається щорічним переведенням стрілок цього годинника, рішення було ухвалене через вторгнення росії в Україну.

Зараз годинник показує 23:58:30.

У статті наголошується, що дії росії загрожують не лише незалежності та суверенітету України, а й безпеці всього світу та його механізмам безпеки. У тому числі під загрозу було поставлено міжнародні норми поведінки держав, закладені в основу реагування на глобальні кризи.

Автори матеріалу нагадують, що росія своєю поведінкою у 2022 році порушила численні взяті на себе зобов’язання. Це включає обов'язок захищати суверенітет та територіальну цілісність України замість відмови Києва від володіння ядерною зброєю в рамках Будапештського меморандуму.

Крім того, вони згадали і про те, що під час вторгнення росіяни влаштували бої за Чорнобильську та Запорізьку АЕС, порушивши всі міжнародні протоколи та ризикуючи розповсюдженням радіоактивних матеріалів.

Годинник Судного дня є проектом творців першої атомної бомби, циферблат символізує ризики глобального катаклізму, який може знищити світ. Вважається, що чим ближче стрілки до півночі, тим ближчий світ до апокаліпсиса.

Найнижче значення вони показували у 1991 році, коли росія та США підписали договір про скорочення наступальних озброєнь

Позначку о 23:58 стрілки досягли у 2018 році на тлі ядерних випробувань у КНДР, у 2020 році їх перевели на 20 секунд уперед на тлі припинення дії Договору про ракети середньої та малої дальності між Вашингтоном та москвою, а також погіршення відносин між США та Іраном. .

Нагадаємо, напередодні глава ЦРУ Уїльям Бернс повідомив, що завдяки зусиллям США, Китаю та Індії росія поки що відмовилася від ідеї застосовувати ядерну зброю, а всі її заяви про зброю масової поразки нині мають на меті лише залякати мир та Україну.