Столтенберг може залишитися генсеком НАТО ще на рік: хто його основні конкуренти

Частина політиків все ж таки хоче змін

Повноваження генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга закінчуються у вересні 2023 року, проте через війну в Україні та ризики зіткнення з росією термін його перебування на цій посаді можуть продовжити ще на рік.

Як повідомляє Politico, повноваження Столтенберга вже були продовжені один раз у березні 2022 року, після того, як росія розпочала своє вторгнення.

Для призначення нового генсека потрібен консенсус усіх членів Альянсу, що є серйозним викликом в умовах війни в Європі.

Крім того, у політиків викликає побоювання, що новому генеральному секретареві доведеться жорстко врівноважувати свою позицію, балансуючи між наданням військової допомоги Україні та зміцненням сили НАТО.

Тому більшість чиновників дотримуються думки, що Столтенберг має залишитись ще на рік. Втім, є й ті, хто вважає, що главу Альянсу все ж таки варто змінити, а серед основних претендентів найчастіше звучать імена прем’єра Нідерландів Марка Рютте, міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса та прем’єра Естонії Каї Каллас.

Зазначається, що оскільки всі генсеки до цього були чоловіками, то багато хто хотів би побачити на цій посаді жінку, проте є й менша група, яка наполягає на більшій регіональній різноманітності, тобто на висуненні кандидата зі Східної Європи.

"Попри те, що деякі делегації воліли б найближчим часом побачити нову особу, Столтенберг, як і раніше, сприймається як рідкісний високопосадовець, який може зберігати холоднокровність — і дотримуватися сценарію — навіть у найсерйозніших кризах", — йдеться в повідомленні.

Однак є побоювання, що зміна генсека НАТО відбуватиметься того ж року, як і переобрання вищих чиновників ЄС та виборів в США.

Нагадаємо, раніше Столтенберг виступив із підтримкою надання Україні танків та іншої важкої техніки, назвавши це справою "абсолютної терміновості".