Столтенберг может остаться генсеком НАТО еще на год: кто его основные конкуренты

Часть политиков все же хочет перемен

Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истекают в сентябре 2023 года, однако из-за войны в Украине и рисков столкновения с россией срок его пребывания на этом посту могут продлить еще на год.

Как информирует Politico, полномочия Столтенберга уже были продлены один раз в марте 2022 года, после того, как россия начала свое вторжение.

Для назначения нового генсека нужен консенсус всех членов Альянса, что является серьезным вызовом в условиях продолжающейся войны в Европе.

Кроме того, у политиков вызывает опасение то, что новому генеральному секретарю придется жестко уравновешивать свою позицию, балансируя между предоставлением военной помощи Украине и укреплением силы НАТО.

Поэтому большинство чиновников придерживаются мнения, что Столтенберг должен остаться еще на год. Впрочем, есть и те, кто считает, что главу Альянса все же стоит сменить, а среди основных претендентов чаще всего звучат имена премьера Нидерландов Марка Рютте, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьера Эстонии Каи Каллас.

Отмечается, что поскольку все генсеки до этого были мужчинами, то многие хотели бы увидеть на этом посту женщину, однако есть и меньшая группа, которая настаивает на большем региональном разнообразии, то есть на выдвижение кандидата из Восточной Европы.

"Несмотря на то, что некоторые делегации предпочли бы в ближайшее время увидеть новое лицо, Столтенберг по-прежнему воспринимается как редкий высокопоставленный чиновник, который может сохранять хладнокровие — и придерживаться сценария — даже в самых серьезных кризисах", — говорится в сообщении.

Однако существуют опасения, что смена генсека НАТО будет происходить в тот же год, что и переизбрание высших чиновников ЕС и выборов в США.

Напомним, ранее Столтенберг выступил с поддержкой предоставления Украине танков и другой тяжелой техники, назвав это делом "абсолютной срочности".