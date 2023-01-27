"А хто ви тоді?": захарова поставила дивне запитання генсеку НАТО

Як відомо, НАТО регулярно наголошує на тому, що є лише партнером України, а не повноцінним учасником війни

На тлі справжнього прориву в питанні постачання танків Україні речницю російського МЗС марію захарову вкотре "поплавило" стосовно іноземних політиків. Виявивши дива особливої російської дипломатії, вона звернулася до генсека НАТО Єнса Столтенберга із вимогою пояснити, чому Альянс заперечує свою участь у війні проти росії, стверджуючи, що не є "стороною конфлікту".

Про це вона заявила на брифінгу міністерства у п'ятницю, 27 січня. За словами захарової, подібними запереченнями західні політики перетворюють населення країн НАТО та ЄС на "фірмових дурнів".

Істерика російської "дипломатки" сталася через нещодавнє інтерв'ю Столтенберга виданню Die Welt. У ньому політик підкреслив, що країни НАТО не беруть прямої участі у російсько-українській війні, а лише підтримують Україну в її боротьбі за незалежність.

"Ви дійсно вважаєте, що направляючи танки, які повинні обслуговуватися людьми, формуючи, в тому числі, на базах українських посольств за кордоном вербувальні пункти з рекрутування як громадян України, так і громадян інших країн, ви не є досі стороною конфлікту? А ким ви тоді є? Знайдіть для себе нове визначення!" — видала чергову порцію пропагандистського трешу марія захарова.

Подібні заяви росіянки досить цинічно виглядають на тлі майже дев'ятирічної війни на Донбасі, під час якої Москва спокійно відправляла у зону бойових дій техніку, військових, різноманітну зброю, але при цьому розповідала про свою непричетність і "знайдену у шахтах зброю". Не дивно, що через таку риторику захарову уже почали всіляко висміювати у соцмережах.

Нагадаємо, що попередній сплеск емоцій захарової відбувся після затримання у Латвії одного із топових кремлівських пропагандистів Марата Касема.

Також російська "дипломатка" нецензурно висловилася в бік президента України Володимира Зеленського після того, як він здійснив перший за війну закордонний візит — до США.

Додамо, що, на думку політичних експертів та спостерігачів, агресивна риторика захарової викликана її постійним пияцтвом і втратою відчуття реальності. Саме через це її називають пресалкаше МЗС.