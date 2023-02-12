Столтенберг уходит или нет? Появились противоречивые данные по кандидатуре следующего генсека НАТО

Продление обязанностей существующего генерального секретаря может гарантировать Североатлантическому союзу "стабильность в сложное время"

Полномочия Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО завершаются осенью 2023 года, однако отдельные члены-государства активно поддерживают продление срока его работы. Это связывают с тем, что именно Столтенберг якобы смог добиться "выдающихся достижений" для Альянса, несмотря на начало полномасштабной войны в Украине. При этом в пресс-службе самого политика к подобным прогнозам относятся весьма скептически.

О готовности покинуть Столтенберга в должности пишет издание Welt am Sonntag, ссылаясь на данные от высокопоставленных дипломатов. В настоящее время может существовать неофициальная договоренность между 30 странами, которые являются участниками Североатлантического Альянса о продлении сроков полномочий нынешнего генсека.

Еще одна причина, по которой Йенс Столтенберг может остаться — приближение юбилейного саммита НАТО по случаю 75-й годовщины образования союза. Он состоится в апреле 2024 года, и именно нынешнего генерального секретаря большинство государств-участников предпочли бы видеть во главе торжеств.

Следует добавить, что глава прессслужбы Столтенберга Оана Лунгеску сообщила DPA, что ее руководитель не собирается "добиваться дальнейшего продления своего мандата". Скорее всего, политик будет стремиться покинуть свой нынешний пост, как и планировалось, в конце сентября 2023 года.

Отметим, что он оставался генсеком НАТО на протяжении последние девять лет. Последний раз его полномочия были продлены весной 2022-го, вскоре после полномасштабного вторжения рф в Украину. Перед этим Столтенберг вроде бы планировал вернуться в Норвегию, где побороться за пост президента Всемирного банка.

Кстати, одними из возможных преемников Йенса Столтенберга называют премьера Испании Педро Санчеса и главу Минобороны Британии Бена Уоллеса. Также долгое время ходили слухи, что на эту должность может претендовать бывший глава правительства ВБ Борис Джонсон.

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