"А кто вы тогда?": захарова задала странный вопрос генсеку НАТО

Как известно, НАТО регулярно подчеркивает, что является лишь партнером Украины, а не полноценным участником войны

На фоне настоящего прорыва в вопросе поставки танков Украине спикер российского МИД марию захарову в очередной раз "поплавило" по отношению к иностранным политикам. Проявив чудеса особой российской дипломатии, она обратилась к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с требованием объяснить, почему Альянс отрицает свое участие в войне против россии, утверждая, что не является "стороной конфликта".

Об этом она заявила на последнем брифинге министерства в пятницу, 27 января. По словам захаровой, подобными возражениями западные политики превращают население стран НАТО и ЕС в "фирменные дураки".

Истерика российской "дипломатки" произошла из-за недавнего интервью Столтенберга изданию Die Welt. В нем политик подчеркнул, что страны НАТО не принимают прямого участия в российско-украинской войне, а лишь поддерживают Украину в ее борьбе за независимость.

"Вы действительно полагаете, что направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, формируя, в том числе, на базах украинских посольств за рубежом вербовочные пункты по рекрутированию как граждан Украины, так и граждан других стран, вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь? Найдите для себя новое слово!" — выдала очередную порцию пропагандистского трэша мария захарова.

Подобные заявления россиянки довольно цинично выглядят на фоне почти девятилетней войны на Донбассе, во время которой Москва спокойно отправляла в зону боевых действий технику, военных, разнообразное вооружение, но при этом рассказывала о своей непричастности и "обнаруженном в шахтах оружии". Неудивительно, что из-за такой риторики захарову уже начали всячески высмеивать в соцсетях.

Напомним, что предварительный всплеск эмоций захаровой произошел после задержания на территории Латвии одного из топовых кремлевских пропагандистов Марата Касема.

Также российская "дипломатка" нецензурно высказалась в сторону президента Украины Владимира Зеленского после того, как он совершил первый за войну заграничный визит — в США.