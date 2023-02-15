Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Покровську: дуже багато постраждалих (фото, відео)

Під завалами ще є люди

Вранці в середу, 15 лютого, російські військові обстріляли Покровськ Донецької області, внаслідок чого було пошкоджено житлову багатоповерхівку і постраждало багато людей.

Як повідомляє керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, обстріл здійснили з РСЗВ "Смерч". Поцілили у п’ятиповерхових будинок, внаслідок чого майже повністю зруйнувалися верхні поверхи у 1 та 2 під’їздах.

Наразі відомо про 12 постраждалих мирних жителів, одного з яких із серйозними травмами санітарною авіацією відправили до Дніпра. Під завалами ще може бути щонайменше дві людини. Тривають рятувальні роботи.

П’ятого поверху начебто й не було

Як видно на фото та відео з місця пригоди, масштаби руйнувань вражають.

Постраждали квартири аж до другого поверху

Зачепило і припарковане авто

На місці пригоди працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. Офіс генпрокурора зазначає, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Фахівці оперативно документують докази нового військового злочину росії

Варто зауважити, що Покровськ розташований досить близько до зони бойових дій — звідти лише близько 50 кілометрів до лінії фронту.

Покровськ у Донецькій області на карті бойових дій 15.02.2023

Відомий факт, що російські окупанти регулярно тероризують жителів прифронтових територій. Як повідомляв "Телеграф", лише напередодні серйозно обстріляли Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого теж постраждали люди.