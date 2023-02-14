Рус

На Донеччині російська ракета влучила в гуманітарний пункт - ексклюзивні фото та відео руйнувань

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Палац культури у Костянтинівці після обстрілу 14 лютого Новина оновлена 14 лютого 2023, 18:55
Палац культури у Костянтинівці після обстрілу 14 лютого. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В результаті вибуху пошкоджено палац культури, де зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги.

Вдень 14 лютого російські війська завдали ракетних ударів по Донецькій області. Під удар ворога потрапили Костянтинівка та Краматорськ.

У Костянтинівці пошкодили палац культури, де видають гуманітарну допомогу, постраждала цивільна людина. У Краматорську вразили приміщення медичного закладу.

"Поцілили у центр видачі гуманітарної допомоги. Поранення дістав чоловік, який проходив повз. Йому надається медична допомога", — повідомив заступник начальника військової адміністрації Микола Терещенко.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці події в Костянтинівці і показав наслідки російського обстрілу.

Снаряд впав просто перед входом у палац культури, де зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги. В результаті вибуху постраждав майданчик, повилітали вікна та двері.

Обстріл Костянтинівки 14 лютого 2023
Окупанти обстріляли Костянтинівку
Обстріл Костянтинівки 14 лютого 2023
Пошкоджено палац культури
Обстріл Костянтинівки 14 лютого 2023
Обстріл Костянтинівки 14 лютого 2023
Пошкоджено палац культури
Обстріл Костянтинівки 14 лютого 2023
Зараз тут працює Центр видачі гуманітарної допомоги
Обстріл Костянтинівки 14 лютого 2023
Снаряд впав просто перед входом у будівлю
Обстріл Костянтинівки 14 лютого 2023
Утворилася величезна вирва
Обстріл Костянтинівки 14 лютого 2023
Через вибух повилітали вікна та двері

Фото і відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, 10 лютого російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по українських містах. Декілька "прильотів" було зафіксовано в Харкові.

Обстріляли і Запоріжжя — атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

Зазначимо, що експерти прогнозують новий ймовірний масований обстріл на річницю повномасштабного вторгнення росії. Окупанти можуть влаштувати ракетну атаку 24 лютого 2023 року.

Теги:
#Донецька область #Обстріл #Росія