На Донеччині російська ракета влучила в гуманітарний пункт - ексклюзивні фото та відео руйнувань

В результаті вибуху пошкоджено палац культури, де зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги.

Вдень 14 лютого російські війська завдали ракетних ударів по Донецькій області. Під удар ворога потрапили Костянтинівка та Краматорськ.

У Костянтинівці пошкодили палац культури, де видають гуманітарну допомогу, постраждала цивільна людина. У Краматорську вразили приміщення медичного закладу.

"Поцілили у центр видачі гуманітарної допомоги. Поранення дістав чоловік, який проходив повз. Йому надається медична допомога", — повідомив заступник начальника військової адміністрації Микола Терещенко.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці події в Костянтинівці і показав наслідки російського обстрілу.

Снаряд впав просто перед входом у палац культури, де зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги. В результаті вибуху постраждав майданчик, повилітали вікна та двері.

Окупанти обстріляли Костянтинівку

Пошкоджено палац культури

Пошкоджено палац культури

Зараз тут працює Центр видачі гуманітарної допомоги

Снаряд впав просто перед входом у будівлю

Утворилася величезна вирва

Через вибух повилітали вікна та двері

Фото і відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, 10 лютого російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по українських містах. Декілька "прильотів" було зафіксовано в Харкові.

Обстріляли і Запоріжжя — атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

Зазначимо, що експерти прогнозують новий ймовірний масований обстріл на річницю повномасштабного вторгнення росії. Окупанти можуть влаштувати ракетну атаку 24 лютого 2023 року.