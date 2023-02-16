Ворог вночі завдав масованого удару по Україні: є прильоти

На місці прильоту розпочалася пожежа, однак її оперативно ліквідували

Російські окупанти продовжують здійснювати масовані атаки на цивільну інфраструктуру. В ніч проти 16 лютого ворог атакував одразу кілька областей, застосувавши ракети та безпілотники. Засобам протиповітряної оборони вдалося відбити майже всі атаки, однак на Львівщині було зафіксовано приліт.

Подробиці повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Інформація про наявність реальної загрози від російської атаки була розміщена у Telegram-каналі чиновника за годину до того, як стало відомо про вибух і його наслідки.

Як виявилося, ворожим військовим вдалося поцілити у об'єкт критичної інфраструктури на території області. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених. При цьому відомо, що на місці прильоту сталася пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники.

Козицький пообіцяв згодом надати деталі інциденту і закликав на ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Слід зазначити, що під час нічної повітряної тривоги вибухи чули у низці областей, зокрема на Одещині, Полтавщині, Сумщині, Миколаївщині тощо. За попередніми даними, це була успішна робота засобів ППО.

Нагадаємо, що попередня нічна масована атака росіян відбулася з 10 на 11 лютого. Тоді окупанти вдарили по кількох містах за допомогою "Калібрів" та ракет С-300. На жаль, це було лише "розігрівом", адже передувало масштабному ракетному обстрілу вдень. Як повідомили у Генштабі, всього ворог використав понад сотню снарядів.