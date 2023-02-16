прокололися з ракетами, але можуть виправитися: у Генштабі оцінили останні удари рф по Україні

Запаси таких ракет у росії швидко закінчуються

В Україні переконані, що, попри модернізацію крилатої авіаційної ракети типу Х-101, вона все одно не виправдала очікувань росіян. Саме тому росія не змогла здійснити масований прорив української системи протиповітряної оборони, на який так розраховувала. Однак, враховуючи останні невдачі, ворог може вдатися до створення більш смертоносних моделей озброєння.

Про це на брифінгу в Military Media Center заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ, полковник Микола Данилюк.

За його словами, низка досліджень і підсумки роботи українських сил ППО показали, що росія провалила останню модернізацію крилатих ракет Х-101.

"Масових проривів системи ППО не відбувається. Спроба вдосконалити так зване "високоточне" озброєння провалилася", — пояснив він.

Також Данилюк додав, що останнім часом не рідкістю є й те, що запущені російські ракети навіть не долітають до України і падають на території самої рф.

Крім того, він наголосив, що провал задуму з модифікації Х-101 говорить про те, що росія все ж не збирається відмовлятися від тактики ракетного терору і продовжуватиме завдавати ударів по мирних українських містах.

"Тому можуть з'явитися інші нові модифікації та технічні рішення, спрямовані на підвищення точності та смертоносності російських ракет", — підсумував Данилюк.

Варто додати, що Х-101 є основним типом крилатих авіаційних боєприпасів, які росія використовує проти України, однак їхні запаси майже закінчилися. Такі ракети, які здійснюють політ на дозвуковій швидкості на гранично малих висотах і мають здатність обходити рельєфи місцевості, призначені для ударів по наземних цілях. Висота руху Х-101 — від 30 до 6 тисяч метрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, поки через масовані атаки по Україні у росіян швидко закінчуються запаси ракет, Київ свої запаси лише поповнює. Вже найближчим часом США передадуть українцям черговий пакет воєнної допомоги, до якого увійдуть і потужні далекобійні боєприпаси.