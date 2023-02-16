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"Українці дуже мотивовані": у Німеччині розповіли, як проходить навчання ЗСУ управлінню комплексами Patriot

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ЗРК Patriot Новина оновлена 16 лютого 2023, 01:52
ЗРК Patriot

Бійці ЗСУ мають високу мотивацію

Українські військові, які прибули до Німеччини на навчання управлінню системами ППО Patriot, показали високу мотивацію, а тому тренування йдуть швидше, ніж очікувалося.

Як повідомляє німецьке видання Handelsblatt, таку оцінку діям українських військових дало командування Люфтваффе.

"Українці дуже мотивовані та часто мають досвід, тому все відбувається швидше, ніж очікувалося", — розповів командувачам німецького тренувального об’єднання.

Нині у Німеччині перебуває 70 бійців ЗСУ, які проходять навчання на ЗРК Patriot. Місце проведення тренувальної місії не розголошується з міркувань безпеки.

Як повідомлялося раніше, наприкінці грудня США погодилися передати Україні комплекси Patriot для захисту піднебіння від російських ракет і дронів, незадовго після цього аналогічну заяву зробила Німеччина.

До речі, у жовтні минулого року Берлін також передав на потреби ЗСУ батарею новітніх установок IRIS-T, які, за словами зенітників, в Україні пройшли бойове хрещення на всі 100%.

Також нагадаємо, що своєї черги виявити себе в Україні очікує ще один новітній комплекс ППО, а саме SAMP/T, який буде передано спільно Італією та Францією.

Теги:
#Україна #Німеччина #Patriot #ЗСУ