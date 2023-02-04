Смерть для окупантів: на що здатний новий ЗРК, який отримаємо від Франції та Італії (відео)

Військова техніка названа на честь найшвидшої на Землі змії — чорної мамби

Західні союзники не припиняють формування і передачу нових пакетів військової допомоги Україні. І не встигли лише оголосити про черговий "подарунок" у США, як очільник Міноборони Франції Себастьян Лекорню відзвітував — Київ отримає зенітно-ракетні комплекси ЗРК SAMP/T-Mamba. Цей вид зброї французи розробляють спільно із Італією, тож одразу дві європейські країни зроблять новий внесок у перемогу українців над російським окупантом.

Заява про готовність передати ЗРК уже навесні з'явилася у офіційному Twitter Лекорню. "Телеграф" же вирішив розповісти, що відомо про цей вид озброєння, які характеристики та можливості воно має. Послуговуємося, уже як зазвичай, ми інформацією із відкритих джерел.

Що відомо про SAMP/T-Mamba?

Mamba є класичним представником наземних систем "земля-повітря", що мають середній радіус дії. Цей комплекс застосовується для зміцнення загальної системи протиповітряної оборони багатьох держав, адже допомагає закривати небо від ворожих літаків чи ракет. Дуже важливим моментом є те, що цей ЗРК може знищувати навіть балістичні снаряди, будучи єдиною європейською розробкою такого типу.

Mamba у роботі

Виробництвом спільно займаються італійські та французькі спеціалісти, вперше на озброєння Mamba була взята у 2011 році. Зазвичай її застосовують механізовані підрозділи для власного протиповітряного захисту. Крім цього подібна зброя може слугувати прикриттям для інших важливих об'єктів, зокрема і критичної інфраструктури.

Основні характеристики

Загалом зенітно-ракетний комплекс складається із багатьох елементів. Це і підсистема управління вогнем, в якій є радіолокаційний модуль для виявлення і подальшого відстежування цілей, модуль взаємодії (повністю комп'ютеризований задля легкості роботи оператора), модель перезаряджання пускових установок, модель технічного обслуговування, а також модуль генерації електроенергії. Завдяки наявності системи ідентифікації "свій-чужий" унеможливлюється варіанти зі знищенням власних повітряних цілей та авіації.

На підсистемі наземного запуску може перебувати від 8 до 48 ракет — в залежності від кількості пускових установок, яких може бути аж до шести одиниць.

Працює такий ЗРК на основі автомобільного шасі Astra/Iveco або Renault-TRM-10000, котрі мають пускові модулі на вісім ракет у транспортно-пускових контейнерах.

Для знищення цілей у цьому комплексі використовуються ракети типу Aster 30. За рахунок конструкції всі вісім снарядів, які є в одній пусковій установці, можуть бути випущені всього за 10 секунд. Максимальна дальність враження цілі — 120 км. Сама ракета важить близько 450-500 кг, із яких боєголовка займає від 15 до 20 кг. Сягаючи в довжину 4,9 м, вона здатна розвинути швидкість до 4,1 Маха.

За допомогою цього ЗРК можна знищувати авіацію ворога на відстані 3-100 км, а балістичні ракети — 3-5 км. Цікаво, що SAMP/T-Mamba загалом вважається одним із найбільших конкурентів славнозвісним американським системам Patriot.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на фронті використовуються одні із найкращих самохідних гаубиць M777. Зброю британського виробництва українські військові любовно називають "три сокири".

Також ми писали про можливості ізраїльського ЗРК Hawk, до якого Україна нещодавно отримала додаткові снаряди.