Налагодити дипломатичні відносини між Москвою і Берліном вдасться тільки після зміни влади

Нинішній росії слід провести справжню "депутінізацію", перш ніж розпочинати відновлення відносин із іншими державами, зокрема Німеччиною. Такої думки притримується голова Мюнхенської конференції з питань безпеки Крістоф Хойсген. Він зробив цю заяву із алюзією на регулярну пропаганду кремля, де звучать погрози щодо "денацифікації" України та Заходу.

Слова політика цитує видання Tagesschau. Хойсген висловився на адресу російського диктатора напередодні конференції, початок якої запланований на п'ятницю, 17 лютого.

Він підкреслив, що лише за умови "депутінізації" можна казати про відновлення будь-яких відносин між росією та Німеччиною.

"Я використовую термін "депутінізація", бо ця країна повністю підтримує путіна", — пояснив він, назвавши путіна правителем, який "одноосібно приймає всі рішення".

На думку дипломата, подібне "очищення" росії доведеться пройти, як свого часу гітлерівська Німеччина та її союзники проходили через денацифікацію після поразки у Другій світовій війні.

Подібне ставлення європейців до російської федерації не дивує, адже представники держави-окупанта регулярно порушують будь-які закони дипломатії. Так, "Телеграф" писав про нещодавнє хамство спікерки МЗС росії марії захарової на адресу генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Також російські політики заявили про готовність збивати іноземні супутники на орбіті Землі, якщо їм здасться, що ті використовуються Україною із військовою метою.