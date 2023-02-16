"Законна ціль": у рф пригрозили вдарити по супутниках США

Такий удар рф може привести до непоправних наслідків

москва розглядає невоєнні космічні об'єкти, які Сполучені Штати Америки спільно із союзниками задіюють під час російсько-української війни, як законні об'єкти для ймовірного удару.

Як у четвер, 16 лютого, пишуть росЗМІ, про це заявив заступник голови департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями міністерства закордонних справ росії костянтин воронцов. За його словами, діяльність такого роду нібито являє собою опосередковану участь у збройному конфлікті.

"Привертаємо увагу до надзвичайно небезпечної тенденції, яка виразно виявилася в ході подій в Україні, що виходить за рамки нешкідливого використання космічних технологій. Йдеться про залучення США та їхніми союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, у тому сенсі комерційної інфраструктури, у військових цілях. Така "квазіцивільна" космічна інфраструктура може виявитися законною ціллю для удару у відповідь", — заявив російський дипломат.

Крім того, воронцов додав, що "провокаційне застосування" цивільних супутників Штатами має бути засуджене усією світовою спільнотою, адже прямо порушує чинні норми договору про космос.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як супутникам вдалося зробити знімки кладовища, де ховають найманців російської приватної військової компанії "Вагнера", яка зазнає величезних втрат на війні в України. Свіжі кадри із безіменними могилами це лише підтверджують.

Додамо, що удари по супутниках і поява великої кількості уламків на орбіті можуть привести до повної непридатності ближнього космосу для практичного використання. Наукова назва — Синдром (ефект) Кесслера.