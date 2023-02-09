Таємничий російський супутник раптово розвалився у космосі: уламки можуть загрожувати МКС

Уламкам знадобиться близько сотні років, щоб зійти з орбіти

Таємничий російський супутник раптово зруйнувався на орбіті та розсипався на хмару космічного сміття.

Як інформує 18-а ескадрилья сил космічної оборони США в Twitter, йдеться про супутника "Космос-2499", який знаходився на висоті 1169 кілометрів над поверхнею Землі.

Зазначається, що супутник, який був таємно запущений на орбіту в 2014 році на ракеті "Рокот" з трьома іншими військовими супутниками, наразі є хмарою приблизно з 85 осколків.

За попередніми підрахунками, тепер воно залишатиметься там приблизно сотню років, перш ніж вони подолають опір атмосфери та поваляться на Землю.

Причини, через які сталася аварія російського супутника, залишаються невідомими.

За даними видання Space, про запуск цього супутника офіційно не повідомлялося і спочатку в США його сприйняли за уламок. Через кілька місяців він почав робити маневри та його внесли до каталогу під назвою "Космос-2499".

У Роскосмосі у 2014 році заявляли, що всі виведені тоді супутники виконували наукову місію та виконали свої завдання. Втім, "Космос-2499" зрідка проявляв деяку активність аж до 2017 року.

Космічне сміття, що утворилося на місці аварії може загрожувати іншим об’єктам, зокрема МКС.

Варто зазначити, що російське космічне сміття вже загрожує науковій станції. Зокрема, наприкінці грудня 2022 року американським астронавтам навіть довелося скасувати вихід у відкритий космос через уламки російської ракети.