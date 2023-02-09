Таинственный российский спутник внезапно развалился в космосе: обломки могут угрожать МКС

Обломкам понадобится около сотни лет, чтобы сойти с орбиты

Таинственный российский спутник внезапно разрушился на орбите и рассыпался на облако космического мусора.

Как информирует 18-я эскадрилья сил космической обороны США в Twitter, речь идет о спутнике "Космос-2499", который находился на высоте в 1169 километров над поверхностью Земли.

Отмечается, что спутник, который был тайно запущен на орбиту в 2014 году на ракете "Рокот" с тремя другими военными спутниками, в настоящее время представляет собой облако из примерно 85 осколков.

По предварительным подсчетам, теперь оно будет оставаться там примерно сотню лет, прежде чем они преодолеют сопротивление атмосферы и обрушатся на Землю.

Причины, по которым произошло крушение российского спутника, остаются неизвестными.

По данным издания Space, о запуске этого спутника официально не сообщалось и изначально в США его восприняли за обломок. Спустя несколько месяцев он начал совершать маневры и его внесли в каталог под названием "Космос-2499".

В Роскосмосе в 2014 году заявляли, что все выведенные тогда спутники выполняли научную миссию и исполнили свои задания. Впрочем, "Космос-2499" изредка проявлял кое-какую активность вплоть до 2017 года.

Образовавшийся космический мусор может угрожать другим объектам, в частности МКС.

Стоит отметить, что российский космический мусор уже угрожал научной станции. В частности в конце декабря 2022 года американским астронавтам даже пришлось отменить выход в открытый космос из-за обломков российской ракеты.