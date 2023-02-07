Размер не главное: ученые случайно наткнулись на крошечный, но важный объект в космосе

Открытие поможет в дальнейшем изучении главного пояса

В главном поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером, совершенно неожиданно обнаружили крошечный космический объект.

Как информирует Science Alert, во время калибровки прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI) телескопа "Джеймс Уэбб" ученые попытались навести его на астероид (10920) 1998 BC1, который имеет более 15 километров в диаметре. Однако эта попытка не завершилась успехом, поскольку телескоп был не совсем правильно ориентирован, а изображения получились слишком яркими.

Вместе с тем неудача привела к случайному открытию гораздо более интересного объекта.

После анализа ученые пришли к выводу, что на фото попал ранее неизвестный астероид, диаметром в около 100-200 метров. Если открытие будет подтверждено, то пока безымянное космическое тело станет одним из самых крохотных астероидов, обнаруженных в главном поясе.

Крошечный астероид (обведен) на фоне 1998 BC1 (яркое пятно внизу)

В настоящее время ученым удалось увидеть в главном поясе около 600 тысяч астероидов, из которых 550 тыс. были предварительно идентифицированы, однако по расчетам там их может быть много миллионов. Однако крошечный размер не позволяет распознать их с помощью имеющихся средств наблюдения.

При этом среднее расстояние между астероидами составляет около миллиона километров, то есть если навести объектив в неправильную точку, то можно совсем ничего не увидеть.

Поэтому обнаружение этого крошечного куска камня доказывает не только способность "Джеймса Уэбба" видеть подобные объекты, но и в будущем поможет узнать больше о главном поясе.

Напомним, в 72-х световых годах от Земли ученые обнаружили экзопланету, которая по размеру похожа на нашу планету и вращается вокруг своей звезды.