Ученые нашли планету, похожую на Землю: ее называют "ключом" к разгадке инопланетной жизни

Экзопланета может послужить лабораторией для исследований

В 72-х световых годах от Земли ученые обнаружили экзопланету, которая по размеру похожа на нашу планету и вращается вокруг своей звезды. Исследование объекта, по словам ученых, может пролить свет на формирование и развитие планет, подобных Земле.

Об этом сообщила международная команда астрономов из Центра астробиологии в Японии. При этом звезда K2-415, которая является одной из звезд с наименьшей массой, содержащей планету размером с Землю, станет интересной целью наблюдений для ученых.

По словам исследователей, теперь у них появился реальный шанс ответить на главный вопрос человечества: почему люди появились на Земле и существует ли инопланетная жизнь. Перед учеными стоит задача проанализировать условия образования экзопланет похожих по составу, температуре, размеру и массе на Землю.

Масса звезды K2-415 составляет 16% от массы Солнца, а обнаруженная экзопланета K2-415b в 1,015 раза больше радиуса Земли при этом она плотнее нашей планеты, а ее масса почти в три раза больше. Она может находиться в обитаемой зоне звезды и не исключено, что система является многопланетной. Именно поэтому, по словам ученых, она является отличной "лабораторией" для исследования потенциально обитаемых миров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ученые обнаружили необычный вихрь на Солнце, причины возникновения которого до сих пор не удалось объяснить.