Вчені знайшли планету, схожу на Землю: її називають "ключем" до розгадки інопланетного життя

Екзопланета може стати лабораторією для досліджень

У 72-х світлових роках від Землі вчені виявили екзопланету, яка за розміром схожа на нашу планету і обертається довкола своєї зірки. Дослідження об’єкта, за словами вчених, може пролити світло на формування та розвиток планет, подібних до Землі.

Про це повідомила міжнародна команда астрономів із Центру астробіології в Японії. При цьому зірка K2-415, яка є однією із зірок із найменшою масою, що містить планету розміром із Землю, стане цікавим об'єктом спостережень для вчених.

За словами дослідників, тепер у них з’явився реальний шанс відповісти на головне питання людства: чому люди з’явилися на Землі і чи існує інопланетне життя. Перед вченими стоїть завдання проаналізувати умови утворення екзопланет схожих за складом, температурою, розміром та масою на Землю.

Маса зірки K2-415 становить 16% від маси Сонця, а виявлена екзопланета K2-415b в 1,015 рази більша за радіус Землі при цьому вона щільніша за нашу планету, а її маса майже втричі більша. Вона може перебувати в населеній зоні зірки і не виключено, що система є багатопланетною. Саме тому, за словами вчених, вона є чудовою "лабораторією" для дослідження потенційно заселених світів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вчені виявили незвичайний вихор на Сонці, причини виникнення якого досі не вдалося пояснити.