На Сонці помітили незвичайний вихор, який схвилював вчених

Нитка знаходиться над північним полюсом зірки

Вчені виявили незвичайний вихор на Сонці, що обертається над північним полюсом зірки. Його зафіксували на знімках Обсерваторії сонячної динаміки NASA, проте поки що фахівцям не вдалося розгадати причину виникнення нитки.

Відео з незвичайним явищем опублікувала на своїй сторінці у Twitter синоптик космічної погоди Таміта Сков.

"Поговоримо про полярний вихор! Матеріал північного протуберанця щойно відірвався від основної нитки і тепер циркулює у масивному полярному вихорі навколо північного полюса нашої зірки", — зазначила експерт.

З думкою Сков про те, що явище є незвичайним і досить дивним, погодився і фізик Скотт Макінтош, передає Space.com. Він наголосив, що явище відбувається на 55-градусній широті Сонця кожен сонячний цикл в 11 років. Так звана "жива огорожа плазми" утворюється в одному й тому ж місці. Вчені кажуть, що це пов’язано зі зміною напрямку магнітного поля нашої зірки. Після утворення вихор починає рухатися до сонячних полюсів, проте фахівці не можуть відповісти на запитання "чому".

Ускладнюється завдання і тим, що досі фахівці не мали можливості спостерігати за цим регіоном Сонця безпосередньо, а лише з площини екліптики (в якій обертаються планети).

Хоча нитки досить часто відриваються від плазмової "огорожі", вчені ще не помічали, щоб вони утворювали справжній полярний вихор. Можливо, наблизитися до розгадки таємниці астрофізикам допоможе місія Solar Orbiter, яка робить знімки Сонця з Меркурія.

Раніше ми писали про те, що штучний інтелект знайшов одразу вісім цікавих сигналів з космосу, які можуть бути пов’язані з позаземними цивілізаціями. При цьому поки що вчені не можуть на 100% спростувати, що сигнали надійшли не з Землі.