Ровер Curiosity знайшов на Марсі "Какао": чому це важливо

Знахідка має близько 30 см завширшки і складається переважно із заліза та нікелю.

Поки вчені намагаються залучити до пошуку інопланетних форм життя штучний інтелект, на Марсі продовжується експедиція ровера Curiosity.

І вона останніми днями навіть має певні успіхи, пише Space.

Зокрема, на Червоній планеті виявлено інопланетний об’єкт — його назвали "Какао".

Це метеорит, який має близько 30 см завширшки і складається переважно із заліза та нікелю, розповіла команда Curiosity. А ще в нього з’явилася назва — Какао (Cacao).

Більше інформації про об’єкт обіцяють розповісти найближчим часом. Важливість знахідки – у тому, що вона доводить існування життя інших на планетах, і навіть можливості їх промислової розробки.

Нагадаємо, що Curiosity здійснив посадку в марсіанському кратері Гейла, що має ширину 154 км, у серпні 2012 року — проект мав відповісти на запитання, чи могло в цій галузі існувати життя. Зібраних за останні десять років даних вистачило, щоб схилити вчених до ствердної відповіді: тут могли знаходитися озера і струмки, що потенційно жили. Ймовірно, навіть те, що вододіл зберігався кілька мільйонів років, і цього могло вистачити для розвитку марсіанських мікроорганізмів.

Ознаки самих мікробів Curiosity шукати не намагається — цю роботу доручено роверу Perseverance, який у лютому 2021 року сів в іншому марсіанському кратері Єзеро. З вересня 2014 року Curiosity піднімається схилами гори Шарп, величезного масиву, який височить на 5,5 км над кратером Гейла. Нещодавно апарат дістався багатих сульфатами відкладень, що сформувалися в відносно сухих умовах — можливо, це каміння допоможе вченим зрозуміти, як кратер Гейла і взагалі Марс змогли перетворитися з відносно теплого і вологого місця на теперішню холодну пустелю.

На даний момент Curiosity подолав поверхнею Марса 29,47 км, і раніше він вже натикався на метеорити. У 2014 році марсохід знайшов свій перший інопланетний об’єкт, який згодом отримав назву "Ліван" (Lebanon) — його розмір складає близько 2,1 м, а в 2016 знайшовся метеорит, якому дали ім’я "Яєчний камінь" (Egg Rock).

Нагадаємо, що на астероїдах можуть запустити місію з видобутку металів – тому знахідка "Какао" набуває більш вагомого значення.