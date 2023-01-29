"Ніяка не фантастика": місію з видобутку металів на астероїдах можуть запустити до кінця року

Компанія планує два запуски у 2023 році

Космос потенційно є джерелом необмеженої кількості ресурсів, які дуже цінуються на Землі, проте видобувати їх там поки що нікому не вдавалося. Однак невдовзі це може змінитися.

Американська компанія AstroForge заявила про амбітну місію про запуск проєкту з видобутку корисних копалин на астероїдах. Для цього її власники зібрали першу суму в 13 мільйонів доларів, які дозволять зробити перші кроки в цьому напрямку.

За задумом авторів місії у 2023 році вони мають втілити одразу два проєкти – провести демонстрацію роботи космічного переробного "заводу", а також відправлення супутника до далекого космосу для спостереження за цільовим астероїдом.

Запуск переробного пристрою планується здійснити у квітні цього року, щоб перевірити його функціонал за умов невагомості. Попередньо його відправлять з вантажем матеріалу, який імітує породу астероїдів, щоб потім завод його переробив і розділив на прості компоненти.

Запуск зонда для сканування астероїдів має відбутися у жовтні поточного року.

Зонд для дослідження астероїдів

"Обидві ці місії є монументальними не тільки для AstroForge, а й для суспільства в цілому — ми крок за кроком доводимо, що видобуток корисних копалин на астероїдах — це не вигадана наукова фантастика, а дієвий метод захисту та збереження нашої Землі", — йдеться у повідомленні. повідомленні на сайті компанії.

Очікується, що місія буде націлена на видобуток рідкісних металів платинової групи (МПГ) на кшталт паладію.

Як повідомлялося раніше, космос потенційно може бути не лише джерелом нескінченних мінералів, а й нескінченної електроенергії. А апарат, який перевірить ефективність видобутку там сонячної енергії, вже відправили на орбіту.