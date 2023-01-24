SpaceX провела генеральну репетицію запуску корабля, який підкорюватиме Марс (відео)

Випробування пройшло на приватному космодромі SpaceX

Американська компанія SpaceX, у підготовці до першого орбітального випробування гігантської ракети Starship, яке має відбутися вже зовсім скоро, вперше заповнила її паливом.

Про це повідомляється на офіційній сторінці SpaceX у Twitter.

"Мокра генеральна репетиція" (випробування заправки) пройшла 23 січня на приватному космодромі Starbase, що у Техасі. У паливні баки першого ступеня було завантажено рідкий кисень і рідкий метан.

"Сьогодні Starship завершив свою першу повну мокру репетицію на базі Starbase. Це був перший випадок, коли корабель та ракета-носій були повністю завантажені понад 10 мільйонами фунтів палива (4536 тонн. — Ред.)", — розповідають у SpaceX.

У повідомленні наголошується, що цей тест допоможе перевірити повну послідовність зворотного відліку запуску, а також продуктивність Starship та орбітального майданчика для операцій, подібних до польоту.

Зазначимо, що власник SpaceX Ілон Маск висловив сподівання, що перший запуск ракети-носія може відбутися вже наприкінці лютого — березні 2023 року.

SpaceX Starship — багатофункціональна, повністю багаторазова двоступенева надважка ракета-носій, що розробляється компанією SpaceX, призначена для економічної доставки вантажів і людей на низьку навколоземну, сонячно-синхронну і геоперехідну орбіти, а також міжпланетних польотів на Місяць і Марс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що компанія SpaceX внесла зміни у яскравість свого угруповання супутників.

Також ми повідомляли, що SpaceX на початку 2023 року вивела на орбіту український супутник.