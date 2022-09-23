"Дуже скоро": Ілон Маск розповів, коли може відбутися перший орбітальний політ SpaceX Starship

Йдеться про термін в кілька тижнів

Американський підприємець Ілон Маск, який не купив Twitter через кремлівського "фюрера" путіна, не сумує і не збираються "зменшувати оберти" при підготовці космічної епопеї з польотом на орбіту.

Такий висновок можна зробити зі спілкування Маска з читачами у тому ж Twitter, пише CNET.

Так, цього тижня один із користувачів Twitter запитав Ілона Маска, коли, нарешті, відбудеться перший орбітальний політ Starship.

"Можливо, наприкінці наступного місяця, але більш ймовірно, у листопаді ", — відповів на запитання найбагатший чоловік у світі.

Спілкування Ілона Маска у Twitter

Нагадаємо, що прототип корабля Starship SN15 здійснив політ у межах атмосфери Землі та здійснив посадку 5 травня 2021 року. Це був останній раз, коли система Starship, яку Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) США планує використовувати для доставки астронавтів на поверхню Місяця, піднімався у повітря.

З того часу SpaceX веде підготовку до першого демонстраційного орбітального польоту, паралельно домагаючись отримання необхідних дозволів на проведення пуску з майданчика свого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас. Раніше цього тижня SpaceX вперше запустила сім двигунів Raptor-прискорювача Super Heavy. Загалом гігантський 70-метровий прискорювач буде оснащений 33 двигунами.

Крім завершення підготовки системи Starship до польоту SpaceX, необхідно отримати ліцензію Федерального управління цивільної авіації (FAA) США на проведення космічного пуску. Відомство дало заздалегідь дозвіл на проведення місії, але для отримання остаточного схвалення SpaceX доведеться зробити чимало роботи.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск готує нового робота, який виглядає майже як людина.