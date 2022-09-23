"Очень скоро": Илон Маск рассказал, когда может состояться первый орбитальный полёт SpaceX Starship

Речь идет о сроках в несколько недель

Не купивший Twitter из-за кремлевского "фюрера" путина американский предприниматель Илон Маск не унывает и не собираются "сбавлять обороты" при подготовке космической эпопеи с полетом на орбиту.

Такой вывод можно сделать из общения Маска с читателями во все том же Twitter, пишет CNET.

Так, на этой недели один из пользователей Twitter спросил Илона Маска, когда, наконец, состоится первый орбитальный полёт Starship.

"Возможно, в конце следующего месяца, но более вероятно, в ноябре", — ответил на вопрос самый богатый человек в мире.

Общение Илона Маска в Twitter

Напомним, прототип корабля Starship SN15 совершил полёт в пределах атмосферы Земли и совершил посадку 5 мая 2021 года. Это был последний раз, когда система Starship, которую Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США планирует использовать для доставки астронавтов на поверхность Луны, поднималась в воздух.

С тех пор SpaceX ведёт подготовку к первому демонстрационному орбитальному полёту, параллельно добиваясь получения необходимых разрешений на проведение пуска с площадки своего космодрома в Бока-Чика, штат Техас. Ранее на этой неделе SpaceX впервые запустила семь двигателей Raptor ускорителя Super Heavy. Всего же гигантский 70-метровый ускоритель будет оснащён 33 двигателями.

Помимо завершения подготовки системы Starship к полёту SpaceX необходимо получить лицензию Федерального управления гражданской авиации (FAA) США на проведение космического пуска. Ведомство дало предварительно разрешение на проведение миссии, но для получения окончательного одобрения SpaceX предстоит проделать немало работы.

Ранее сообщалось, что Илон Маск готовит нового робота, который выглядит почти как человек.