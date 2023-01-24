SpaceX провела генеральную репетицию запуска корабля, который будет покорять Марс (видео)

Испытание прошло на частном космодроме SpaceX

Американская компания SpaceX, в подготовке к первому орбитальному испытанию гигантской ракеты Starship, который должен состоятся уже совсем скоро, впервые заполнила её топливом.

Об этом сообщается на официальной странице SpaceX в Twitter.

"Мокрая генеральная репетиция" (испытание заправки) прошла 23 января на частном космодроме Starbase, что в Техасе. В топливные баки первой ступени был загружен жидкий кислород и жидкий метан.

"Сегодня Starship завершил свою первую полную мокрую репетицию на базе Starbase. Это был первый случай, когда корабль и ракета-носитель были полностью загружены более 10 миллионами фунтов топлива", – рассказывают в SpaceX.

В сообщении отмечается, что этот тест поможет проверить полную последовательность обратного отсчета запуска, а также производительность Starship и орбитальной площадки для операций, подобных полету.

Отметим, что владелец SpaceX Илон Маск выразил надежду, что первый запуск ракеты-носителя может состояться уже в конце февраля — марте 2023 года.

SpaceX Starship — разрабатываемая компанией SpaceX многофункциональная, полностью многоразовая двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на низкую околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также межпланетных полётов на Луну и Марс.

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