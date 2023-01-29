"Никакая не фантастика": миссию по добыче металлов на астероидах могут запустить до конца года

Компания планирует два запуска в 2023 году

Космос потенциально является источником неограниченного количества ресурсов, которые очень ценятся на Земле, однако добывать их там пока еще никому не удавалось. Однако вскоре это может измениться.

Американская компания AstroForge заявила об амбициозной миссии о запуске проекта по добыче полезных ископаемых на астероидах. Для этих целей ее владельцы собрали первую сумму в 13 миллионов долларов, которые позволят сделать первые шаги в этом направлении.

По задумке авторов миссии в 2023 году они должны воплотить сразу два проекта — провести демонстрацию работы космического перерабатывающего "завода", а также отправку спутника в дальний космос для наблюдения за целевым астероидом.

Запуск перерабатывающего устройства планируется осуществить в апреле этого года, чтобы проверить его функционал в условиях невесомости. Предварительно его отправят с грузом материала, который имитирует породу астероидов, чтобы затем "завод" его переработал и разделил на простые компоненты.

Запуск зонда для сканирования астероидов должен состояться в октябре текущего года.

Зонд для исследования астероидов

"Обе эти миссии являются монументальными не только для AstroForge, но и для общества в целом — мы шаг за шагом доказываем, что добыча полезных ископаемых на астероидах — это не выдуманная научная фантастика, а действенный метод защиты и сохранения нашей Земли", — говорится в сообщении на сайте компании.

Ожидается, что миссия будет нацелена на добычу редких металлов платиновой группы (МПГ) вроде палладия.

Как сообщалось ранее, космос потенциально может быть не только источником бесконечных минералов, но и бесконечной электроэнергии. А аппарат, который проверит эффективность добычи там солнечной энергии уже отправили на орбиту.