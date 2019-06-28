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Эксперты: "золотой" астероид может стать угрозой для мировой экономики

Эксперты: "золотой" астероид может стать угрозой для мировой экономики
18:41 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Общую стоимость всех "драгоценностей" астероида, к которому NASA вскоре отправит экспедицию, оценили в 700 квинтиллионов долларов.

Согласно уже озвученным планам, в 2022 году Космическое агентство США отправит миссию на "золотой" астероид Главного пояса, известный также как (16) Психея. Полет до его орбиты продлится до 2026-2027 года, а само пребывание на (16) Психее займет более 20 месяцев. Ученые намерены исследовать породу астероида с помощью специального оборудования: ультраспектрального томографа, гамма-лучевого и нейтронного спектрометра и магнитометра.

Астероид, сформировавшийся в результате столкновения двух небесных тел, весит менее одного процента от массы Луны. При этом в его породе содержатся платина, железо, никель и золото. Как сообщает портал Oil Price, эксперты подсчитали суммарную стоимость всех металлов на (16) Психее: 700 квинтиллионов долларов. Этих денег хватило бы, чтобы сделать всех людей миллиардерами.

В то время как в NASA миссию к астероиду воспринимают как чисто научную и намерены таким образом изучить формирование Солнечной системы, некоторые компании убеждены, что добыча полезных ископаемых на астероидах — перспективная индустрия.

"Как только мы все подготовим, возможности станут почти безграничными, — сказал в беседе с Би-би-си Митч Хантер-Скуллион, основатель британской компании Asteroid Mining Company. — Те, кто наберется смелости, смогут заработать астрономические деньги". Asteroid Mining планирует начать добычу в космосе к 2030 году.

Однако эксперты считают, что бурение астероидов и новая золотая лихорадка могут привести к краху мировой экономики. По мнению Скотта Мура, гендиректора EuroSun Mining, ежегодно компании приносят на рынок около 141,75 тонны золота, но эти объемы меркнут по сравнению с тем, что мы можем добыть в космосе.

По оценке аналитиков из Allied Maket Research, к 2025 году мировой рынок по добыче ископаемых на астероидах достигнет отметки в 3,8 миллиарда долларов за счет государственных и частных инвестиций.

"Вы не можете думать о космической добыче как о чем-то, что случится через 25 или 50 лет, — говорит Мур. — Это уже происходит. И Пояс астероидов — только один аспект этого рынка. Весь космический рынок уже стоит сотни миллиардов".

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Компании добывающей отрасли и космические агентства интересуются не только астероидами: так, в январе ESA подписало контракт с дочерней компанией Airbus — Ariane Group — на подготовку миссии на Луну в 2025 году. На спутнике нашей планеты планируют добывать реголит, чтобы в дальнейшем использовать его как топливо для космических аппаратов.

Между тем японская компания iSpace заявила, что ее первые аппараты отправятся на Луну уже в 2020-м и 2021-м, а к 2030 году начнется активная эксплуатация ресурсов спутника.

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Космос, Астрономия, Астероид.
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