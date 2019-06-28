Вселенная безгранична: лучшие астрономические фото 2019 года Млечный Путь, раскинувшийся в баварских горах, туманности Конская Голова и Око Бога, "спящее" Солнце без взрывов и пятен, Северное сияние над Мурманском, Сатурн в окружении своих спутников - вот далеко не полный список фотографий, вошедших в шорт-лист премии вручаемой Королевской обсерваторией за лучшее астрономическое фото в 2019 году. Конкурс, который проводится уже одиннадцатый год, побил рекорд по количеству участников, обработав более 4600 заявок от любителей и профессионалов.